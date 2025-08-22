PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf Knall folgt Unfallflucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Schaden in vierstelliger Höhe ist am Donnerstagmorgen bei einer Unfallflucht in der Leininger Straße entstanden. Die Polizei sucht den Verursacher und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14199.

Gegen 7.50 Uhr meldete ein Anwohner, dass kurz zuvor ein Fahrzeug den geparkten Pkw seiner Nachbarin gerammt habe und weitergefahren sei. Er selbst hatte ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen und war daraufhin zum Fenster gelaufen. Er konnte aber nur noch einen Lkw mit Anhänger sehen, der gerade nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbog.

Wie sich herausstellte, war an dem betroffenen Ford Fiesta ein Schaden im Heckbereich entstanden: Die Heckstoßstange war gebrochen - geschätzter Schaden: rund 1.500 Euro. Am Wagen konnten gelbe Lackanhaftungen gesichert werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zwischen 7.35 und 7.45 Uhr etwas von dem Unfall mitbekommen oder kann Hinweise auf ein gelbes Fahrzeug geben, das in Enkenbach-Alsenborn unterwegs war? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

