Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Villingen-Schwenningen ist Veranstaltungsort der ersten zentralen Vereidigung der Polizei Baden-Württemberg

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei Baden-Württemberg veranstaltet zum ersten Mal eine zentrale, feierliche Vereidigung aller im Jahr 2025 eingestellten Polizistinnen und Polizisten. Die Vereidigung wird in der Helios Arena in Villingen-Schwenningen - Heimspielstätte des Eishockey-Bundesligisten Schwenninger Wild Wings - stattfinden.

Der Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth, und der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Matthias Zeiser, haben nun den Mietvertrag dazu unterzeichnet.

Die in diesem Jahr neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten werden am Freitag, 17. Oktober 2025, gemeinsam ihren Diensteid ablegen. Mit dem Diensteid bekennen sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Aufgabe, das Grundgesetz und die Landesverfassung zu schützen und zu verteidigen. Sie bezeugen damit ihre Loyalität zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Um möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Vereidigungsfeier teilhaben zu lassen, wird der Festakt aus der Halle live auf einer Großbildleinwand auf dem nahe gelegenen Gustav-Strohm-Parkplatz übertragen. Dort bietet die Polizei ab dem Nachmittag des 17. Oktober 2025 zudem eine Polizeischau an, die Besucherinnen und Besuchern einen spannenden Einblick in die Arbeit der Polizei ermöglicht.

Oberbürgermeister Jürgen Roth betont die Bedeutung dieses Ereignisses für die Stadt: "Es erfüllt uns mit Stolz, dass Villingen-Schwenningen Gastgeber für die erste zentrale Vereidigung der Polizei Baden-Württemberg sein darf. Diese Veranstaltung unterstreicht nicht nur die herausragende Rolle unserer Stadt als Studienstandort, sondern auch die enge Verbundenheit zwischen Polizei, Hochschule und Stadt. Wir freuen uns auf einen würdigen Festakt in der Helios Arena, der auch weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlen wird."

Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister des Innern, für Digitalisierung und Kommunen, Thomas Strobl sagte: "Die diesjährige Vereidigungsfeier ist ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für unsere angehenden Polizistinnen und Polizisten. Damit zeigen wir: Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten genießen den Rückhalt und die Unterstützung der Gesellschaft für ihren verantwortungsvollen Beruf im Dienste und zum Schutz der Menschen in unserem Land. Mit der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei Baden-Württemberg haben wir seit dem Jahr 2016 mehr als 13.000 junge Menschen für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei gewinnen können. Damit stärken wir unsere Polizei nachhaltig und sichern auch in der Zukunft das hohe Sicherheitsniveau in unserem Land."

"Die Partnerschaft mit der Stadt Villingen-Schwenningen war essenziell bei der Bewältigung der Einstellungsoffensive für unseren Studienstandort. Sei es bei den Studierendenunterkünften, der zeitweisen Auslagerung von Teilen des Studienbetriebs aufgrund der Baumaßnahmen oder auch bei der Erweiterung der Kita auf dem Campus - auf die Hilfe der Stadt Villingen-Schwenningen und von Oberbürgermeister Jürgen Roth war Verlass", so Präsident Matthias Zeiser anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Für die drei Einstellungstermine im März, Juli und September dieses Jahres stehen insgesamt 1.200 Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. Die Stadt Villingen-Schwenningen ist zentraler Studienstandort der Polizei Baden-Württemberg. Bereits seit Jahren gibt es eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, die während der seit mittlerweile knapp zehn Jahren andauernden Einstellungsoffensive stetig intensiviert wurde.

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist für den gesamten Bildungsbereich der Polizei Baden-Württemberg verantwortlich. An insgesamt acht Standorten sorgt sie für die Aus- und Fortbildung sowie das Bachelor- und das erste Jahr des Masterstudiums der Polizeibeamtinnen und -beamten. Des Weiteren kümmert sich die Hochschule um die Nachwuchswerbung und Nachwuchsgewinnung.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell