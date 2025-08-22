PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autofahrerin nimmt Rollstuhlfahrer die Vorfahrt - 79-Jähriger stürzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmittag einem Rollstuhlfahrer die Vorfahrt genommen und ihn damit zu Fall gebracht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die Frau mit ihrem Toyota Yaris von der Kanalstraße in die Albrechtstraße abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten 79-jährigen Mann, der mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Radweg der Albrechtstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Rollstuhlfahrer aus seinem Gefährt stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Der Rollstuhl blieb intakt. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

