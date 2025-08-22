Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen auf dem Karl-Theodor-Platz von einem Pkw angefahren worden. Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau mit ihrem Kind auf dem Bürgersteig unterwegs, als ein 43-jähriger Mann mit seinem Auto auf einem der Parkplätze einparken wollte. Dabei verwechselte er offenbar Gas- und Bremspedal, so dass das Fahrzeug nach vorne schoss und die Frau traf. Die 30-Jährige klagte über Schmerzen in den Beinen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen kein nennenswerter Schaden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

