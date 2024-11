Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Lebensmittelgeschäft- Täter flüchten mit Getränkedosen und Tabakwaren

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Dorfstraße kam es am 26.11.2024 in der Zeit zwischen 02:50 Uhr und 03:00 Uhr. Drei unbekannte Täter brachen gewaltsam die Schiebetür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie Tabakwaren und Getränkedosen und verstauten diese in Säcke. Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort Videoaufzeichnungen einsehen. Folgende Täterbeschreibungen liegen aktuell vor:

1.Täter:

Dunkle Schuhe, dunkle Hose, schwarzer Hoodie, Maske, ca. 1,80 - 1,85 m groß, schlank

2.Täter:

Weiße Sneaker, dunkle Hose, dunkler Hoodie, blau weißer Schlauchschal als Maske, schwarze Baseball-Cap, ca. 1,80 - 1,85 m groß, schlank

3.Täter:

Weiße Sneaker, dunkle Hose, schwarzer Hoodie mit auffälligem rotem Adidas-Schriftzug und einem großen roten Adler auf dem Rücken, ca. 1,80 - 1,85 m groß, schlank

Wie viele Tabakwaren gestohlen wurden ist gerade Bestandteil der Ermittlungen.

Die Täter flüchteten nach wenigen Minuten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

