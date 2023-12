Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Exhibitionistische Handlung: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Bitterfeld (ots)

Am Freitag, den 15. Dezember 2023 baten drei junge Frauen eine Streife der Bundespolizei auf dem Bahnhof Bitterfeld gegen 13:00 Uhr um Hilfe: Sie gaben an, zuvor von einem Mann verfolgt wurden zu sein, der wäh-renddessen an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Aufgrund der Per-sonenbeschreibung der 17-, 18- und 20-jährigen Geschädigten konnte der aus Afghanistan stammende Mann kurze Zeit später durch die Beamten gestellt werden. Die Mädchen bestätigten, dass es sich hierbei um den Tatverdächtigen handelte. Der 26-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Ihm droht jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen exhibi-tionistischer Handlung.

