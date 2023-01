Polizei Paderborn

POL-PB: Bewohner vertreiben Einbrecher

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag, 24.01.2023, haben Bewohner zwei Einbrecher aus einem Wohn-und Praxishaus am Dr.-Rörig-Damm in die Flucht geschlagen.

Gegen 02:35 Uhr hörten Bewohner verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus des Mehrparteienhauses zwischen Bonifatiusweg und Bayernweg. Neben mechanischen Geräuschen waren zwei Stimmen zu vernehmen. Ein Bewohner rief etwas ins Treppenhaus. Dann waren nur noch sich schnell entfernende Schritte zu hören. Die Bewohner alarmierten die Polizei.

Am Tatort stellte die Polizei fest, dass die Täter ein Kellerfenster auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen hatten und in den Keller geklettert waren. Um in das Treppenhaus zu gelangen, hebelten sie die Kellertür auf. Dann brachen die Täter eine Tür zu Arbeitsräumen einer Zahnarztpraxis auf und durchsuchten die Schränke. Anschließend scheiterte der Versuch, eine Wohnungstür aufzubrechen, vermutlich an den aufmerksam gewordenen Bewohnern.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die in der Nacht, besonders zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell