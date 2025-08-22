PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Schon lange kein Versicherungsschutz mehr...

Kaiserslautern (ots)

Nach Hause schieben musste ein junger Mann seinen E-Scooter am späten Donnerstagabend. Der Grund: Für das Elektrokleinstfahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz.

Eine Streife hatte den Roller gegen 22.50 Uhr auf der Strecke zwischen den Stadtteilen Erlenbach und Morlautern gestoppt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Gefährt ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Eine aktuelle Versicherung besteht nach Auskunft des Fahrers nicht.

Dem 19-Jährigen wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und lediglich das Schieben gestattet. Zudem kommt auf den Mann eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. |cri

