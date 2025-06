Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (ots)

In eine Tankstelle in der Kasseler Straße und anschließend in einen nahegelegenen Supermarkt begab sich offenbar dieselbe unbekannte männliche Person und forderte unter Vorhalten eines Messers Bargeld. Ein Mitarbeiter der Tankstelle (m/52) folgte der Aufforderung nicht. Eine Kassiererin des Supermarktes (w/27) kam der Aufforderung nach und übergab dem Unbekannten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Täter ergriff anschließend die Flucht. Die Taten ereigneten sich gestern, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 180 cm groß - 20 Jahre alt (geschätzt) - schlank - schwarze Maske

-bekleidet mit einer braunen Jeans und einem weißen T-Shirt mit blauen Streifen

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, beispielsweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen auch im Vorfeld der Tat, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0151163/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell