LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Gotha (ots) - In den frühen Stunden des gestrigen Abends ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Salzgitterstraße. Ein 42-jähriger Fahrer eines Hyundai sowie ein 15-jähriger Fahrer einer Simson befuhren die Straße in genannter Reihenfolge. Der 42-Jährige beabsichtigte nach rechts abzubiegen und verlangsamte dementsprechend seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 15-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter ...

mehr