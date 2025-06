Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots)

In den frühen Stunden des gestrigen Abends ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Salzgitterstraße. Ein 42-jähriger Fahrer eines Hyundai sowie ein 15-jähriger Fahrer einer Simson befuhren die Straße in genannter Reihenfolge. Der 42-Jährige beabsichtigte nach rechts abzubiegen und verlangsamte dementsprechend seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 15-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Mopedfahrer verletzte sich leicht und wurde medizinisch versorgt. (jd)

