POL-NK: Unfall im Begegnungsverkehr auf der B 41

Neunkirchen/Illingen (ots) - Am vergangenen Sonntagnachmittag, am 26. Januar 2025 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr, stellte ein Mann aus Wadern seinen weißen BMW 3er auf dem öffentlichen Parkplatz an der Kartbahn in Uchtelfangen ab und ging spazieren. Als er auf den Parkplatz zurückkehrte stellte er mit Entsetzen fest, dass sein Fahrzeug durch einen offenbar massiven Anstoß über einen Meter seitlich verschoben ...

mehr