PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 70-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle - Polizei stellt Fahrer

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Senior war bei Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung im östlichen Stadtgebiet unterwegs und ignorierte wiederholt Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn. Statt den Anweisungen Folge zu leisten, stellte der Fahrer sein Fahrzeug schließlich ab und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später stellen. Während der Kontrolle fiel den Einsatzkräften starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des 70-jährigen wurde sichergestellt und es wird nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:49

    POL-PDKL: Schon lange kein Versicherungsschutz mehr...

    Kaiserslautern (ots) - Nach Hause schieben musste ein junger Mann seinen E-Scooter am späten Donnerstagabend. Der Grund: Für das Elektrokleinstfahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Eine Streife hatte den Roller gegen 22.50 Uhr auf der Strecke zwischen den Stadtteilen Erlenbach und Morlautern gestoppt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Gefährt ein altes Versicherungskennzeichen aus ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:24

    POL-PDKL: Scheibe eingeschlagen

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde die Polizei in die Pariser Straße gerufen, nachdem ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann die Scheibe einer Gaststätte einschlug. Der Täter war zuvor Gast in dem Lokal. Als er gegen 0:10 Uhr mit einer Begleiterin die Kneipe verließ, schlug er ohne erkennbaren Grund mit der Hand gegen eine Fensterscheibe, die daraufhin zerbrach. Bei der anschließenden Kontrolle an der Wohnanschrift des Mannes trafen die Beamten nur auf ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:23

    POL-PDKL: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich in der Lauterstraße ein Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Autofahrer war mit seinem Skoda Kamiq von der Berliner Straße in Richtung Burgstraße unterwegs. In Höhe der Kammgarn musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Skoda auf. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren