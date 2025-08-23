Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 70-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle - Polizei stellt Fahrer

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Senior war bei Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung im östlichen Stadtgebiet unterwegs und ignorierte wiederholt Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn. Statt den Anweisungen Folge zu leisten, stellte der Fahrer sein Fahrzeug schließlich ab und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später stellen. Während der Kontrolle fiel den Einsatzkräften starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des 70-jährigen wurde sichergestellt und es wird nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.|pvd

