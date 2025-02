Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht.

Haßloch (ots)

Am Sonntagmorgen (23.03.25) gegen 02:00 Uhr wurde eine Streife der PI Haßloch von einem Mopedfahrer in der Bismarckstraße angesprochen, dass er von den Insassen eines Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen dumm angemacht worden sei. Als die Beamten den PKW kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete durch das Ortsgebiet. Das Fahrzeug konnte noch zweimal gesichtet werden, jedoch war eine Verfolgung aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise nur bedingt gefahrlos möglich. Es wurden teilweise Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h innerorts gefahren. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurde eine Verkehrsteilnehmerin durch den Flüchtenden gefährdet. Der betroffene PKW wurde später verlassen in der Albert-Einstein-Straße vorgefunden und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Konkrete Hinweise auf die Insassen des Mercedes liegen derzeit noch nicht vor. Der Fahrer des Kleinkraftrades sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

