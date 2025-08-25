Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaufenster zerstört - Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

In der Marktstraße kam es am späten Sonntagabend zu einer Sachbeschädigung. Wie den Polizeibeamten mitgeteilt wurde, warf gegen 23:30 Uhr ein Unbekannter einen Gegenstand durch die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkanbieters. Hierdurch entstand ein Loch im Glas. Wer für den Schaden verantwortlich ist, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

