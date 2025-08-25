Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand von Sperrmüll

Kaiserslautern (ots)

Anwohner der Ländelstraße meldeten am Samstagabend einen Brand. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten gegen 18:30 Uhr brennenden Sperrmüll am Straßenrand feststellen. Den Brandbekämpfer gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Dennoch wurden eine Hausfassade, Teile eines Trafohäuschens sowie ein Pkw beschädigt. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Mitarbeiter der Stadtwerke den Strom in der Straße abstellen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ermittelt die Polizei zurzeit. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

