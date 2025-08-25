PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Frontalzusammenstoß zwischen Motorrädern

Kaiserslautern (ots)

Auf der Bundesstraße 48 kam es am Sonntagmittag zu einem Unfall zwischen zwei Motorrädern. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Zusammenstoß gegen 12 Uhr in einer Kurve nahe des Stüterhofs. Dort stießen ein 38-Jähriger und ein 64-jähriger Motorradfahrer frontal zusammen. Beide Biker stürzten und verletzten sich schwer. Die Männer wurden vor Ort versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Um den genauen Unfallablauf zu klären, wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. |kfa

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

