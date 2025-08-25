PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durch Schläge verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung rückten Polizeibeamte am Samstagmorgen in die Richard-Wagner-Straße aus. Wie den Polizisten mitgeteilt wurde, kam es dort gegen 8 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Einer der beiden schlug seinem Gegenüber unvermittelt ins Gesicht. Der 20-Jährige wurde hierbei verletzt. Als eine 28-Jährige schließlich die Auseinandersetzung schlichten wollte, schlug ihr der Angreifer ebenfalls ins Gesicht, wodurch die Frau kurz das Bewusstsein verlor und zu Boden stürzte. Der Unbekannte machte sich schließlich aus dem Staub. Die 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
