Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Walldorfer Rudolf-Diesel-Straße - Zeugenaufruf - Pressemitteilung Nr.3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102533 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102613), kam es am Freitagabend, dem 22.08.2025 gegen 21:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Lagerhalle in Walldorf. Die Schadenshöhe wurde durch die Feuerwehr auf ungefähr 400.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Hintergrund des Brandes aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

