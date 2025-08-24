PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Lkw-Fahrer mit 2,28 Promille gestoppt

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 01:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen einen Opel-Lkw, der in Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen fuhr.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte beobachten, wie der Lkw an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen abfuhr. Kurz darauf fanden die Beamten das Fahrzeug im Grasweg in Heidelberg am Fahrbahnrand abgestellt vor. Auf dem Fahrersitz saß ein 38-Jähriger, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Um eine Weiterfahrt zu verhindern, beschlagnahmten die Beamten den Fahrzeugschlüssel und verschlossen den Lkw vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden von der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf aufgenommen.

