POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Vollbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute Nacht gegen 00:50 Uhr im Bereich des Feldgebietes Hammelsbrunnen nördlich der GRN-Klinik in Weinheim zum Brand eines Gartenhauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Das Gartenhaus stand alleine auf einer Wiese, lediglich ein unmittelbar danebenstehender Baum musste gefällt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bislang völlig unklar. Die Brandermittler des Polizeirevier Weinheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Feldgebiets Hammelsbrunnen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

