Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Schwetzingerstadt/Oststadt - B 37 - schwerer Verkehrsunfall - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 37 im Bereich der Reichskanzler-Müller-Straße in Mannheim. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen verletzt. Der Bereich um die Unfallstelle ist derzeit gesperrt. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

