POL-MA: Mannheim - Schwetzingerstadt/Oststadt - B 37 - schwerer Verkehrsunfall - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 wird eine 41-jährige Mutter aus Mannheim und ihr 2-jähriger Sohn vermisst. Beide wurden zuletzt in Mannheim in der Riedfeldstraße gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden der Personen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinwendungsorte sind die Stadtgebiete Mannheim ...

