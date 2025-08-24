POL-MA: Mannheim - Schwetzingerstadt/Oststadt - B 37 - schwerer Verkehrsunfall - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 37 im Bereich der Reichskanzler-Müller-Straße in Mannheim. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen verletzt. Der Bereich um die Unfallstelle ist derzeit gesperrt. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.
