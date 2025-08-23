PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfall im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr zu einem Unfall auf der Relaisstraße im Stadtteil Mannheim-Rheinau.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam der 45-jährige Fahrer eines MAN-LKW in Fahrtrichtung Rheinau-Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenbahnhaltestelle "Neuhofer Straße". Glücklicherweise befand sich zum Unfallzeitpunkt keine Person im Bereich der Haltestelle, der Fahrer blieb unverletzt. Die Haltestelle wurde vollständig zerstört, zudem wurden der LKW selbst sowie ein angrenzend geparkter VW Passat beschädigt. Der LKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Relaisstraße zeitweise vollständig gesperrt. Der Straßenbahnverkehr musste bis etwa 11:30 Uhr eingestellt werden, die RNV richtete Schienenersatzverkehr ein.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

