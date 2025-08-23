Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Walldorfer Rudolf-Diesel-Straße - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102533), kam es am 22.08.2025 gegen 21:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Lagerhalle in Walldorf. Das Feuer konnte gegen 00.30 Uhr gelöscht werden. Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Personen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch überprüft. Zur Sicherheit wurde bis in die Morgenstunden eine Brandwache der Feuerwehr eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

