PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Walldorfer Rudolf-Diesel-Straße - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6102533), kam es am 22.08.2025 gegen 21:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Lagerhalle in Walldorf. Das Feuer konnte gegen 00.30 Uhr gelöscht werden. Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Personen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch überprüft. Zur Sicherheit wurde bis in die Morgenstunden eine Brandwache der Feuerwehr eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 09:39

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 00:40 Uhr in der Ruhrorter Straße ein Fahrzeug von zwei unbekannten Tätern beschädigt. Die beiden Männer traten und schlugen gegen Karosserie sowie die Front- und Seitenscheiben eines geparkten Renault. Hierbei ging unter anderem die Scheibe der Fahrertüre zu Bruch. Eine genaue Schadenshöhe ist ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 08:11

    POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Mannheim (ots) - Am Freitag, gegen 09:00 Uhr, hörte ein Anwohner im Brühler Weg, Höhe Hausnummer 10, einen lauten Schlag. Kurz danach konnte er dort eine Frau sehen, die einem Kind auf einem Fahrrad zurief, dass wegen den geparkten Fahrzeugen doch aufpassen soll. Der Bewohner berichtete nur wenig später seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren