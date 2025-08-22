POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in der Walldorfer Rudolf-Diesel-Straße -- PM Nr.1
Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand in der Rudolf-Diesel-Straße in Walldorf, im Einsatz. Hier wurde ein Brand einer Lagerhalle gemeldet. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Vor Ort kann es einsatzbedingt zu Verkehrsbehinderungen / Verkehrssperrungen kommen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell