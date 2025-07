Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste 12-Jährige wohlbehalten zurück - 2507139

Hilden (ots)

Seit Freitag, 11. Juli 2025, suchte die Polizei im Rahmen einer umfangreichen Fahndung nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen aus Hilden.

Update:

Mit großer Erleichterung konnten Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag, 29. Juli 2025, das Mädchen gegen 15:40 Uhr an einer Haltestelle in Düsseldorf wohlbehalten antreffen.

Die Polizei hat die Vermisstenfahndung gelöscht und bittet darum, die Fotos des Mädchens aus Datenschutzgründen nicht mehr zu benutzen und bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell