POL-ME: Dank schneller Reaktion der Polizei: Gestohlenes Pedelec wiedergefunden - 2507141

Am Freitag, 25. Juli 2025, meldete ein 70-jähriger Haaner den Diebstahl seines Pedelecs. Dank der raschen Reaktion der Polizei und mit Hilfe einer Tracking-App konnte das Fahrrad noch während der Anzeigenaufnahme lokalisiert und sichergestellt werden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:20 Uhr hatte der Pedelecbesitzer sein Fahrzeug unverschlossen vor einem Geschäft in Haan abgestellt, als ein Unbekannter das hochwertige Fahrzeug entwendete. Der Haaner verfolgte den Dieb noch, verlor ihn aber am Neuen Markt aus den Augen. Mithilfe einer Tracking-App konnte er den Weg des Pedelecs dennoch weiterhin nachvollziehen und der Polizei in Echtzeit weitergeben: Der Tatverdächtige fuhr mit dem Fahrrad nach Gruiten und von dort mit der Bahn nach Wuppertal-Vohwinkel.

Die sofort alarmierten Kolleginnen und Kollegen der Polizei Wuppertal waren durch die Informationen zum Standort des Fahrrads in der Lage, am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel einen Tatverdächtigen mit dem Pedelec zu stellen. Da der 25-jährige Deutsch-Türke keine plausible Erklärung zum Besitz des Fahrzeugs geben konnte, leitete die Polizei entsprechende Ermittlungen ein. Das Pedelec wurde seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

