Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Freitagmittag gegen 11:30 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Klausenweg zu einer Explosion. Vor Ort stellten die alarmierten Kräfte der Polizei und der Feuerwehr eine stark beschädigte Wand im 1. OG fest. Die Anwohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht und eine Person schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde die schwerverletzte Person in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ursache für die Explosion, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Verpuffung handelte, ist bislang noch unklar. Zur Überprüfung der Statik des Gebäudes wurde ein Baugutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Überprüfungsmaßnahmen wurden die Anwohner in Privatunterkünfte untergebracht. Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Zufahrt zum Klausenweg gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

