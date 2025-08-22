Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 22:30 Uhr am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus in der St. Ilgener Straße ein. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Eingangstür zum Treppenhaus aufgebrochen wurde und die Tür zur Erdgeschosswohnung Hebelspuren aufwies. Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte die Täterschaft in keine der Wohnungen gelangen, so dass es zu keinem Diebstahlsschaden kam.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

