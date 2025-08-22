PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressiver Dieb erbeutet Mobiltelefone - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein aggressiver Ladendieb erbeutete am späten Donnerstagvormittag in einem Elektronik-Geschäft im Stadtteil Neckarau zwei hochwertige Mobiltelefone.

Der Unbekannte täuschte Kaufinteresse an zwei hochpreisigen Mobiltelefonen vor, woraufhin eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden Geräte in Originalverpackung aus dem Lager holte. Nach Einscannen der Geräte an der Kasse riss der Täter der Verkaufsmitarbeiterin die Geräte noch vor Beendigung des Zahlungsvorgangs aus den Händen und rannte aus dem Geschäft auf den Parkplatz. Hier schloss sich eine zweite männliche Person, die vermutlich Schmiere stand, dem Flüchten an und beide rannten in Richtung Friedhof davon.

Der Täter, der sich im Laden befand, wird wie folgt beschrieben:

   - Männliche Person
   - Ca. 25 Jahre alt
   - Ca. 180 cm groß
   - Schwarzafrikanisches Erscheinungsbild
   - Athletisch, muskulös
   - Dunkel gekleidet

Von der zweiten männlichen Person liegt keine Beschreibung vor.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:47

    POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/B 292: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag kam es auf der B 292 zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person. Eine 20-Jährige hielt mit ihrem Toyota um kurz vor 10:30 Uhr an einer roten Ampel an der B 292 in Fahrtrichtung Waibstadt. Ein 41-Jähriger, der mit einem Transporter ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:28

    POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gasaustritt während Bauarbeiten

    Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 10:50 Uhr wurde bei Baggerarbeiten eine Gasleitung im Bereich der Hauptstraße beschädigt, weshalb der Bereich um die entstandene Gefahrenstelle evakuiert wurde. Die Hauptstraße ist aufgrund der Bauarbeiten bereits gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Austritt konnte mittlerweile ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren