Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressiver Dieb erbeutet Mobiltelefone - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein aggressiver Ladendieb erbeutete am späten Donnerstagvormittag in einem Elektronik-Geschäft im Stadtteil Neckarau zwei hochwertige Mobiltelefone.

Der Unbekannte täuschte Kaufinteresse an zwei hochpreisigen Mobiltelefonen vor, woraufhin eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden Geräte in Originalverpackung aus dem Lager holte. Nach Einscannen der Geräte an der Kasse riss der Täter der Verkaufsmitarbeiterin die Geräte noch vor Beendigung des Zahlungsvorgangs aus den Händen und rannte aus dem Geschäft auf den Parkplatz. Hier schloss sich eine zweite männliche Person, die vermutlich Schmiere stand, dem Flüchten an und beide rannten in Richtung Friedhof davon.

Der Täter, der sich im Laden befand, wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Schwarzafrikanisches Erscheinungsbild - Athletisch, muskulös - Dunkel gekleidet

Von der zweiten männlichen Person liegt keine Beschreibung vor.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell