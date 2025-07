FW-DT: Vegetationsbrand - Übergreifen auf Wald verhindert

Feuerwehr Detmold

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Detmold gegen 15:03 Uhr zu einem ausgedehnten Flächenbrand nach Heidenoldendorf alarmiert. Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern brannten Stoppeln und Stroh.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen große Teile der Fläche bereits in Flammen. Der Brand drohte sich aufgrund des Windes in Richtung Waldrand auszubreiten. Durch gezielte Löschangriffe von mehreren Seiten und den Einsatz zweier Tanklöschfahrzeuge konnte die Brandausbreitung gestoppt werden. Die Wasserversorgung gestaltete sich zunächst schwierig, da in der unmittelbaren Umgebung keine Hydranten zur Verfügung standen.

Der Landwirt unterstützte die Einsatzkräfte mit und zog eine Schneise in den Boden, um die Ausbreitung der Flammen weiter einzudämmen.

Im Einsatz waren unter anderem die Löschgruppen Pivitsheide und Diestelbruch, die Löschzüge Mitte und Nord sowie das hauptamtliche Personal.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung eingeleitet hat.

