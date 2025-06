Feuerwehr Detmold

FW-DT: Schnelle Reaktion dank Rauchmelder - Essen auf Herd

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Detmold gegen 18:13 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus am Schubertplatz alarmiert. Aufgrund von deutlich wahrnehmbarem Brandgeruch im Treppenhaus erfolgte eine Erhöhung auf das Einsatzstichwort "Feuer - Menschenleben in Gefahr".

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte schnell Zugang zur betroffenen Wohnung. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Der Auslöser der Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr entfernte den Topf und belüftete das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Hiddesen sowie das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold. Für die Dauer des Einsatzes musste der Schubertplatz in der Detmolder Innenstadt für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Dank des ausgelösten Rauchmelders konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang erneut auf die lebensrettende Wirkung von Heimrauchmeldern hin.

