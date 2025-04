Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Ladendieb flüchtet

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es in einem Verbrauchermarkt in Papenburg zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Verfolgungsfahrt. Der 33-jährige niederländische Täter wurde gegen 15 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl mehrerer hochwertiger Zahnbürsten beobachtet. Nachdem der Detektiv den Mann ansprach, flüchtete dieser in Richtung des Parkplatzes des Marktes und ließ das Diebesgut zurück. Der Täter stieg als Fahrer in einen auf dem Parkplatz abgestellten Renault Twingo mit niederländischem Kennzeichen und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Erste Ermittlungen ergaben, dass das am Fluchtfahrzeug angebrachte Kennzeichen zuvor entwendet worden war. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das flüchtige Fahrzeug wenig später im Bereich der Straße "Am Stadtpark" feststellen. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, rammte der Fahrer zweimal den Streifenwagen, wodurch dieser beschädigt wurde. Die im Streifenwagen befindlichen Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt. Das Täterfahrzeug durchbrach im weiteren Verlauf einen Metallzaun eines ortsansässigen Einzelhandelsunternehmens und setzte die Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort - zunächst durch den Ortskern von Aschendorf und anschließend weiter in Richtung Rhede und die Niederlande. Noch in der Nacht zu Donnerstag konnte der Täter schließlich von der niederländischen Polizei in Stadskanaal festgenommen werden. Neben diversen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und einem Polizeihubschrauber waren auch Kräfte der Polizeiinspektionen Leer/Emden sowie Cloppenburg, der Bundespolizei, des Zolls und des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) im Einsatz.

