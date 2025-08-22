Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61 (ots)

Ein unbekannter Sattelzug-Fahrer verursachte am Donnerstagvormittag auf der A 61 bei Hockenheim einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach davon.

Der Unbekannte war gegen 10.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der linken Fahrspur der A 6 auf die A 61, aus Richtung Heilbronn kommend, unterwegs. Als er zurück auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden 38-Jährigen, der zur gleichen Zeit mit seinem Lastwagen den rechten Fahrstreifen befuhr. Daraufhin musste der 38-Jährige nach rechts ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit den Leitplanken. Der Lastwagen kam mit einer starken Neigung in der Böschung zum Stehen. Der Unbekannte fuhr, ohne anzuhalten, davon. An dem Lkw entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Lastwagens wurde der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt.

Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen Sattelzug gehandelt haben soll.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell