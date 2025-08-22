Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertiges E-Bike sichergestellt - Eigentümer gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Heidelberg-Kirchheim ein hochwertiges E-Bike aufgefunden. Eine Zeugin rief gegen 19.00 Uhr beim Polizeirevier Heidelberg-Süd an und meldete ein hochwertiges E-Bike, das in einem zugewachsenen Hinterhof eines Anwesens im Kirchheimer Weg abgestellt war.

Eine Streife überprüfte die Meldung und fand das beschriebene Fahrrad an einen Einkaufswagen sowie an einen Holzpfosten gekettet vor. Die Polizei stellte das schwarze E-Bike der Marke "KTM" sicher. Bislang konnte die Eigentümerin oder der Eigentümer des Rades nicht ermittelt werden. Die Eigentümerin oder der Eigentümer, beziehungsweise Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrrad geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

