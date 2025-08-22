Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dreister Dieb stiehlt teuren Champagner und Wein

Heidelberg (ots)

Ein 63-Jähriger bediente sich am Donnerstag mehrmals an einem Getränkelager einer Bar in der Sofienstraße. Der Mann begab sich gegen 21:30 Uhr zunächst ins Untergeschoss des Gebäudes der Bar. Aus einem Lagerraum stahl er eine 1,5 Liter Flasche eines Champagners im Wert von fast 200 Euro. Nur eine Viertelstunde später betrat er erneut den Lagerraum und nahm zwei teure Weinflaschen im Gesamtwert von 140 Euro an sich. Beim Verlassen des Hauses wurde er von einem Mitarbeiter der Bar mit seiner Beute ertappt. Der Mitarbeiter forderte vom Dieb die Rückgabe des Weins und verwies ihn aus dem Gebäude. Doch davon ließ sich der 63-Jährige nicht abhalten. Kaum fünf Minuten später war er erneut im Lagerraum und bediente sich an einer Flasche Champagner und einer Flasche Wein, dieses Mal im Wert von über 200 Euro. Dabei erwischte ihn der gleiche Mitarbeiter, der ihm erneut die Beute abnahm und des Hauses verwies. Da der dreiste Dieb keinerlei Anstalten machte, den Eingangsbereich der Bar zu verlassen, rief der Barmitarbeiter schließlich die Polizei. Das wiederum motivierte den 63-Jährigen zu flüchten. Eine Polizeisteife konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen, als er mit der angetrunkenen Champagnerflasche unterwegs war. Der Mann muss sich nun wegen dreifachen Diebstahls verantworten.

