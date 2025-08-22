Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei unbekannte Täter brechen in Drogeriemarkt ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01:05 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Drogeriegeschäft in der Mannheimer Straße ein.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die beiden Unbekannten zunächst den Schachtdeckel eines Wasserablaufs in Höhe der Mannheimer Straße, Ecke Heidelberger Straße, entnommen haben und diesen bis zu dem Drogeriegeschäft transportierten. Hierbei führten die Täter mindestens ein Fahrrad mit sich. Wahrscheinlich mithilfe des Schachtdeckels durchbrachen die Täter die Eingangstür des Geschäfts und gelangten so in das Innere. Nachdem sie mehrere Parfümflaschen im Wert von ca. 2.000 Euro an sich nahmen, flüchteten die Täter. Erste Videoaufzeichnungen konnten bereits gesichert werden. Diese werden derzeit ausgewertet.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach Zeugen, insbesondere nach drei Jugendlichen, die sich zum Tatzeitpunkt zwischen dem Drogeriegeschäft und einer Kirche aufhielten und sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

