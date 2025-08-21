Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit über 1,8 Promille hinterm Steuer erwischt

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23:55 Uhr fiel einem Streifenteam des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ein Fahrzeug in der Untermühlaustraße auf, welches deutliche Schlangenlinien fuhr. An einer grünen Ampel hielt der Fahrer des BMW plötzlich an, öffnete die Fahrertür und übergab sich. Anschließend setzte er seine Weiterfahrt unbeirrt fort. Das Streifenteam hingegen zögerte nicht lange und stoppte den BMW. Bereits zu Kontrollbeginn stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Für eine Blutentnahme wurde der Fahrer auf das Polizeirevier gebracht. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

