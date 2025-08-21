Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Drogenfahrt nach Joint und Gummibärchen

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd gegen 19:45 Uhr den Fahrer eines VW in der Straße Emmertsgrundpassage. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 27-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine akute Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest war positiv auf Cannabis. Der 27-Jährige erklärte dies durch den zurückliegenden Konsum eines Joints sowie von Gummibärchen, die den verbotenen Cannabiswirkstoff THC beinhaltet hatten. Der Mann musste mit auf die Polizeiwache und dort eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn besteht der Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss. Sollte sich dieser bestätigen, kann dies für ihn führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

