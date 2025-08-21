PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann trägt mutmaßlich gestohlenes Fahrrad davon - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend war eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd auf der John-Zenger-Straße in der Südstadt unterwegs. Um kurz nach 18:30 Uhr bemerkte sie auf der Höhe des neuen Karlstorbahnhofs einen Mann, der ein augenscheinlich verschlossenes Fahrrad unter seinem Arm trug. Als die Streife den 44-jährigen Mann darauf ansprach, behauptete er spontan, dass er vor kurzem das Mountainbike sehr günstig von einem Bekannten gekauft habe. Jener könne den Schlüssel für das Schloss nicht mehr finden, weshalb er das verschlossene Rad so billig abgegeben hätte. Allerdings konnte oder wollte der 44-Jährige nicht sagen, wie genau sein Bekannter heißt oder wie man ihn erreichen kann, um den Sachverhalt zu verifizieren. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen des Verdachts eines Diebstahls im besonders schweren Fall.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bergamont, Typ Revox 6, in einer auffälligen gold-metallic Lackierung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie die Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer des Fahrrads, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

