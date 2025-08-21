Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall an Spurverengung

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:50 Uhr kam es auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Richtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Eine 37-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin fuhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Aufgrund von Mäharbeiten an der Autobahn wurde zuvor eine Spurverengung eingerichtet und mit Warnhinweisen angekündigt. Die Reduzierung von drei auf zwei Fahrstreifen hatte stockenden Verkehr zufolge, weshalb die 37-jährige ihre Geschwindigkeit verringerte. Eine hinter ihr fahrende 29-jährige Seatfahrerin konnte ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Mercedes-Benz auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieben beide Fahrerinnen bei dem Zusammenprall unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 21.000 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalls sowie den Räumungs- und Bergungsarbeiten waren der linke und der mittlere Fahrstreifen bis ungefähr 12:20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Sperrung auf dem rechten Fahrstreifen sowie dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme sowie weitergehende Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Autobahn durchgeführt.

