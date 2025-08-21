PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei nimmt Fahrraddieb fest - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein Zeuge meldete in den frühen Morgenstunden am Donnerstag der Polizei, dass sich ein Unbekannter an einem in der Straße Langer Anger abgestellten Klapprad zu schaffen machte. Gegen 4 Uhr konnte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den Gesuchten im Bereich der Da-Vinci-Straße/Grüne Meile anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige kurz zuvor noch eine Plastiktasche am Gadamerplatz gestohlen hatte. Drei Jugendliche, die sich schon auf die Suche nach ihrer Tasche voller Getränke und Chips gemacht hatten, erkannten ihr Eigentum wieder. Die Polizei stellte das Fahrrad, ein weißes Klapprad der Marke Dacapo mit einem Neuwert von ungefähr 220 Euro, sicher. Wem es gehört, ist bis dato unklar. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall sowie wegen Diebstahl ermittelt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie die Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer des Fahrrads, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

