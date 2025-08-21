PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Müder Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Mannheim/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim in Richtung Heilbronn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Hierbei fuhr eine 52-jährige Fahrerin eines VW auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Hinter ihr befand sich ein 48-Jähriger mit seinem VW. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 68-Jährige aufgrund von Müdigkeit ungebremst auf das Heck des vorrausfahrenden Autos auf. Durch die Kollision verletzten sich beide Unfallbeteiligte leicht. Ein Auto war aufgrund des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 11.000 Euro beziffert. Die Unfallaufnahme wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf durchgeführt. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste der linke Fahrstreifen bis ca. 16:00 Uhr gesperrt werden.

