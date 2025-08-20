Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Heizungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 14:40 Uhr geriet in einem Mehrfamilienhaus in der Ottostraße die Heizungsanlage in einem Kellerraum in Brand. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Wohnobjekt kam es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die genaue Ursache steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen erlitt eine Person eine Rauchgasintoxikation, konnte nach einer ambulanten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort bleiben.

