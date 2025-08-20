PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Heizungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 14:40 Uhr geriet in einem Mehrfamilienhaus in der Ottostraße die Heizungsanlage in einem Kellerraum in Brand. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Wohnobjekt kam es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die genaue Ursache steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen erlitt eine Person eine Rauchgasintoxikation, konnte nach einer ambulanten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:15

    POL-MA: Mannheim: Unfall durch unachtsam geöffnete Fahrzeugtür

    Mannheim (ots) - Um kurz nach 12 Uhr öffnete am Dienstag ein 54-jähriger Paketzusteller die Fahrertür seines Lieferfahrzeugs und setzte ein Stück zurück. Dabei übersah er einen von hinten auf der Straße Auf dem Ried herannahenden 57-jährigen Radfahrer. Dieser konnte nicht mehr der plötzlich öffnenden Fahrertür ausweichen und prallte mit der Schulter gegen das Hindernis. Seine leichten Verletzungen wurden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren