Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall durch unachtsam geöffnete Fahrzeugtür

Mannheim (ots)

Um kurz nach 12 Uhr öffnete am Dienstag ein 54-jähriger Paketzusteller die Fahrertür seines Lieferfahrzeugs und setzte ein Stück zurück. Dabei übersah er einen von hinten auf der Straße Auf dem Ried herannahenden 57-jährigen Radfahrer. Dieser konnte nicht mehr der plötzlich öffnenden Fahrertür ausweichen und prallte mit der Schulter gegen das Hindernis. Seine leichten Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

