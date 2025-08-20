PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte bewerfen Wohnhaus mit Farbbeuteln - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstagmorgen bewarfen Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in Sandhausen mit Farbbeuteln und richteten dadurch erheblichen Sachschaden an.

Die Unbekannten warfen zwischen Montag, 0.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.00 Uhr, zahlreiche mit Farbe gefüllte Luftballons auf das Anwesen in der Heinrich-Lanz-Straße. Dadurch wurden drei Außenwände sowie die Eingangstreppe und eine Terrasse mit Farbe verunreinigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Sandhausen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

