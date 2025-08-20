Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit 7.000 Euro Schaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einer Unfallflucht am Dienstagvormittag in Sinsheim entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Ein 66-jähriger Mann stellte seinen VW gegen 9.45 Uhr auf dem Seitenstreifen in der Theodor-Heuss-Straße ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Als er kurz vor 12.00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen entlang der Fahrerseite am VW. Offenbar hatte ein Unbekannter beim Vorbeifahren den geparkten Wagen gestreift und beschädigt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen des Polizeireviers Sinsheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/ 690-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell