Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 07:05 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Kobellstraße ein. Womöglich über ein gekipptes Fenster gelangte der oder die Täter/in in die Gaststätte und entwendete einen Laptop sowie eine bisher unbestimmte Menge Kaffee. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell