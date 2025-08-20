PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 07:05 Uhr, brach eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Kobellstraße ein. Womöglich über ein gekipptes Fenster gelangte der oder die Täter/in in die Gaststätte und entwendete einen Laptop sowie eine bisher unbestimmte Menge Kaffee. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

