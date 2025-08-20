Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/L722: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

40.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der L722 bei Hockenheim.

Gegen 14:20 Uhr befuhr eine 33-jährige Opel-Fahrerin die L722 aus Fahrtrichtung Speyer kommend und beabsichtigte im Weiteren, nach links auf die Zufahrt zur A61 einzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 58-jährige Mini-Fahrerin und kollidierte mit ihr. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf insgesamt ca. 40.000 Euro geschätzt wird. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Gegen 15:40 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell