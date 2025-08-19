PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbach/Dühren/Rhein-Neckar-Kreis/B39/B292: Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug, PM Nr. 2

Eschelbach/Dühren/Rhein-Neckar-Kreis/B39/B292 (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B39/B292 zwischen Eschelbach und Dühren.

Nachdem die Bundesstraße zur Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges ab 18:30 Uhr komplett gesperrt war, konnte sie gegen 20:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitt der 29-jährige Fahrer einer Volvo-Sattelzugmaschine auf der Strecke in Richtung Eschelbach einen medizinischen Notfall und verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelzug kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Leitpfosten. Anschließend geriet er nach links, durchbrach die Leitplanke und kam im dahinterliegenden Graben zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet.

Der 29-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 27.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

